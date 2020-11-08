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محمود مسلم

أقل شراء في "المصرف المتحد".. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-11-2020

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الوطن
10:43 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك الإسكندرية، بنك مصر، البنك الأهلي ما يلي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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