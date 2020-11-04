سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-11-2020.. أعلى بيع في "الإسكندرية"

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية لقرائها، متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، في عدد من البنوك المختلفة حكومية أو خاصة مثل البنك التجاري الدولي، بنك مصر، البنك الأهلي، المصرف المتحد.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.