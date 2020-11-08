تفاصيل مؤتمر الصحة قبل انعقاده: إعلان استعدادات مواجهة الموجة الثانية لكورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا مهما بعد قليل، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

ويكشف "الوطن"، ما سيجري عرضه خلال المؤتمر الصحفي، حيث سيجري إعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، وتوضيح استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية للفيروس، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسب الإصابة.

وأخيرا يجري التطرق إلى البروتوكول العلاجي الجديد لمصابي فيروس كورونا، ليتناسب مع طبيعة المصابين وفصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر، بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة جرى شفاؤها، و6355 حالة وفاة.