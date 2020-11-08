أسقف وقيادات الكنيسة بالسويس يدلون بأصواتهم في انتخابات النواب

أدلى الأنبا بموا أسقف السويس، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب، باللجنة الانتخابية بالسويس.

كما أدلى قيادات كنائس السويس، بأصواتهم في الانتخابات، من أجل المشاركة في الواجب الوطني.

وأكد الأنباء بموا، أنه يشارك بالإدلاء بصوته من أجل الواجب الوطني، ودعا المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

ووجه أسقف السويس، الشكر لرجال الأمن الذين يقومون بتأمين الانتخابات، وكل المسؤولين عن العملية الانتخابية بالمحافظة.

وتمثل السويس دائرة واحدة تضم أحيائها الخمسة، لها 4 مقاعد في المجلس الجديد، 2 منها ضمن قائمة شرق الدلتا، ومقعدان فرديان يتنافس عليهما 34 مرشحا.

وشهدت دائرة السويس، تعديلا في عدد المقرات الانتخابية، ولجان الاقتراع، وجرى خفض عدد المقرات إلى 54 مقرا انتخابيا موزعة على الأحياء الخمسة، بينما زاد عدد اللجان من 96 إلى 140 لجنة، بنسبة 40% بهدف الحد من الزحام وللحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تقليل زمن الانتظار أمام اللجان بينما تبلغ الكتلة التصويتية للسويس 465843 ناخبا.