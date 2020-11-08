وزير الري يدلي بصوته بالمعادي ويشيد برجال الشرطة والقضاء

أدلى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد النائية والري، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بلجنته الانتخابية بمدرسة القناة بزهراء المعادي.

وأكّد عبدالعاطي، أهمية مشاركة جميع المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية استكمالاً للاستحقاقات الدستورية واستكمال مؤسسات الدولة، باعتبارها حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن.

وأشاد عبدالعاطي، برجال الشرطة والقضاء وكل القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية لخروجها بالشكل الأمثل.

وأثنى وزير الري، على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID- 19" داخل اللجان الانتخابية من حيث الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.