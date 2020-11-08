"بورج" مصري أرميني يشارك مع نجلته في انتخابات النواب: مصر بلدي

بعد أن أدلوا بأصواتهم على أبواب اللجنة، خرجوا منهم وهم يتبادلون أطراف الحديث باللغة الإنجليزية الممزوجة مع الأرمينية، بملامحهم غير المصرية، ليلفتون الانتباه بوجودهم داخل لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية لانتخابات مجلس النواب 2020.

المهندس بيرج بورج ونجلته، التي يناديها بالعربية بـ"عروستي"، ليظهر خجلها الشديد رغم الكمامة التي تخفي جزءا كبيرا من وجهها، وتحتضنه بسعادة ليبادلها بحب أبوي قوي، وهو يربت على كتفها بسعادة، ليرسمون مشهدا مبهجا يغلفه لغتهم الأرمينية التي يتبادلونها بهدوء.

بورج ونجلتهم، أحد أفراد الجالية الأرمينية في القاهرة، الذين يمتلكون أيضا الجنسية المصرية، حيث ولدوا بالإسكندرية ومنها انتقلوا إلى العاصمة، كما يتقنون 5 لغات مختلفة.

وبدافع جنسيتهم المصرية، يحرص رجل الأعمال الأرميني على المشاركة بمختلف الانتخابات والاستحقاقات الدستورية بالبلاد، لا سيما خدمته بالقوات المصرية البحرية عام 1967، لذلك يشجع جميع أفراد أسرته على ذلك، لإيمانه الشديد بتشكيل مستقبل موطنه الثاني، الذي يقيم به رغم جولات سفره بالخارج العديدة.

"أنا اتولدت هنا ودي بلدي وأرضي زي كل المصريين".. بلغة مصرية يتخللها لكنة غربية خفيفة، يتحدث بفخر كبير المهندس بورج عن مشاركته في ذلك المحفل الانتخابي المهم في رأيه، متمنيا أن يتمكن المجلس المقبل من المساعدة في تقدم البلاد وتحسين الأوضاع للجميع.

وفي الساعة التاسعة صباحا، بدأ ثاني أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في 13 محافظة مقسمة الى 70 دائرة، 2085 مرشحا بالنظام الفردي، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، وذلك في محافظات "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

ويخوض السباق الانتخابي بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.