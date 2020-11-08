وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في زيارة رسمية للبلاد، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا، ولا سيما الأزمة الليبية، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط .

وقالت مصادر بالمطار، إن الوزير الفرنسي جرى إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من المسؤولين، وأعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة.

يذكر أن موقع وزارة الخارجية الفرنسية الرسمي، ذكر أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لودريان مع نظيره سامح شكري وزير الخارجية المصري.