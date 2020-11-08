تفاصيل آخر لحظات النائب السابق حيدر بغدادي: كان واثقا من الفوز بالنواب

قال مختار البغدادي، شقيق حيدر بغدادي النائب الأسبق والمرشح حاليا في دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، الذي توفي في الساعات الاولى من صباح اليوم، إنّ سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة عقب صعوده إلى منزله بمنشأة ناصر في نهاية اليوم الانتخابي أمس.

وأضاف مختار، أنّه توفي على سريره بمنزله، وأنّهم أحضروا طبيبا إلى المنزل في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا وأكد وفاته، موضحا أنّ حيدر له تاريخ كبير وكان واثقا من الفوز في الانتخابات الحالية.

وقال خالد حافظ، مدير مكتبه والمسؤول عن حملته الانتخابية، إنّه كان معه أمس وحتى نهاية اليوم الانتخابي، وكان جالسا في اجتماع مع الحملة الانتخابية ينظم ما سيتم من إجراءات في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وهو الذي أوصله إلى منزله في الساعة 3 ونصف فجرا، وبعدها بـ10 دقائق سمع خبر الوفاة، وتابع خالد: "كان بيهزر ويضحك امبارح وكان واثق من نفسه ومكنش بيعاني من أي حاجة".

وكان حيدر بغدادي، النائب السابق والمرشح الحالي بدائرة الجمالية ومنشاة ناصر، توفي صباح اليوم، وتقام صلاة الجنازة بجامع برقوق في منطقة منشأة ناصر عقب صلاة الظهر.