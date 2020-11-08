عاجل.. وزيرة الصحة: زيادة وفيات وإصابات كورونا خلال ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين، بسبب زيادة الأمراض التنفسية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الوزارة مستعدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، من أكثر المحافظات التي بها معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس.

وتابعت بأنه جرى رفع البنية التحتية للمستشفيات، وخاصة مستشفيات الحميات والصدر، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة من البروتوكول العلاجي سيجري إصدارها خلال أيام.

وأضافت: "جرى توفير كافة الأدوية في المستشفيات، وتدريب الأطباء والقوى البشرية من كافة التخصصات على الرعاية المركزة والمعامل المركزية مجهزة".

وسيجري إعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، خلال المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة، وتوضيح استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية للفيروس، وذلك من خلال استعراض مؤشرات الإصابة في مصر مقارنة بدول العالم، وأعلى المحافظات من حيث نسب الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر، بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة جرى شفاؤها، و6355 حالة وفاة.