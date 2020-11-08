وزيرة الصحة تدلي بصوتها في الانتخابات بالرحاب: كل اللجان مؤمَّنة طبيا

أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، صباح اليوم الأحد، بمقر لجنتها الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب بمحافظة القاهرة، ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجري بها الانتخابات.

وحرصت وزيرة الصحة، في أثناء الإدلاء بصوتها على الاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المقر الانتخابي، والتي تم وضعها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بكل المقرات الانتخابية، بالتزامن مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزيرة الصحة تشكر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على تعاونه في خطة تأمين التصويت

ووجهت وزير الصحة، الشكر للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتعاونه مع وزارة الصحة في الخطة الطبية لتأمين العملية الانتخابية.

هالة زايد تطمئن المواطنين وتدعوهم للمشاركة في الانتخابات: كل الخدمات الطبية متوفرة باللجان

ودعت وزيرة الصحة، جميع المواطنين ممن لهم حق الانتخابات المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكّدة أنَّه تمّ تأمين جميع مقار اللجان طبيًا، مشيرة إلى توافر كل الخدمات الطبية اللازمة من فرق طبية، وسيارات إسعاف مجهزة أمام المقرات الانتخابية، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

نصائح وزيرة الصحة للناخبين: ارتدوا الكمامة طوال فترة تواجدكم باللجان.. وطهروا إيديكم جيدا بالكحول

وشددت وزيرة الصحة، على ضرورة التزام الناخبين بارتداء الكمامة طوال فترة تواجدهم بالمقر الانتخابي، وتطهير أيديهم بالكحول بعد الانتهاء من عملية التصويت، خاصة كبار السن، إضافة تنظيم عملية دخول وخروج الناخبين لمنع التزاحم ومراعاة التباعد الاجتماعي، لافتة إلى ضرورة التخلص الآمن من الكمامات بعد مغادرة المقر الانتخابي عن طريق وضعها في سلة مهملات محكمة الغلق، وتطهير الأيدي.

حصر وتسجيل أسماء الناخبين ومراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أي أعراض اشتباه كورونا

ومن جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه يتمّ قياس درجات الحرارة للمترددين على المقرات الانتخابية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وحصر وتسجيل أسماء الناخبين أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أي أعراض اشتباه وعمل بلاغ يومي لمديرية الشئون الصحية بكل محافظة.

وأكّد "مجاهد"، ضرورة التزام المراقبين باللجان الانتخابية بارتداء الكمامات وتوفير سبل الحماية لكل المشرفين على العملية الانتخابية، إضافة التهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية.

وأشار إلى أنَّه يتمّ تطهير الأسطح بمقر اللجان والقاعات والأبواب والنوافذ بشكل دوري على مدار اليوم، لافتًا إلى أنَّه يتمّ إبلاغ رئيس اللجنة فورًا عند ظهور أي أعراض مرضية على أي من الناخبين أو المراقبين ونقلهم فورًا بسيارات الإسعاف المجهزة المتواجدة بمحيط اللجان إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.