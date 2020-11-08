منها حلوان والوراق وإمبابة.. "الصحة" تكشف المناطق الأعلى إصابة بكورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في زيادة، لكنها متوقعة، مشيرا إلى أن أعلى المحافظات في الإصابة هي القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضافت الوزيرة، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، للكشف عن مستجدات جائحة كورونا في مصر، أن محافظات الوجه القبلي هي الأولى في الإصابات، مضيفة أن حلوان وشرق مدينة نصر والشرابية هي المناطق الأكثر إصابة في القاهرة، وفي الجيزة تأتي مناطق أوسيم والوراق وبولاق الدكرور وإمبابة، وفي الإسكندرية منطقة المنتزة وشرق ووسط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر، بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة جرى شفاؤها، و6355 حالة وفاة.