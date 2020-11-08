نائب رئيس جامعة أسيوط: النسيج الوطني للدولة سبب صمودها أمام الأزمات

أكدت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن النسيج الوطني الواحد للدولة المصرية، يعد أحد أسباب قوتها وصمودها أمام مختلف الأزمات والمحن التي واجهتها، عبر مراحل التاريخ المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل تجليس "الأنبا لوكاس" الـ34 بمطرانية أسيوط الجديدة.

وأشارت "غانم" إلى أن مشاركتها فى الحفل يمثل تأكيدا على الدور المجتمعى لجامعة أسيوط، وحرصها على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع أطراف المجتمع كافة، مع التأكيد على ما تكنه إدارة الجامعة من مشاعر تقدير وإجلال لرجال الدينين الإسلامي والمسيحي.

كان الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أناب الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للمشاركة فى حفل التجليس الـ34 للأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة رئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب، بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة.

وشهد الحفل حضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، نيابة عن اللواء عصام سعد، المحافظ، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للأزمات، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.