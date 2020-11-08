موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة المستديرة، اللقاء الذي يجمع بين مانشستر سيتي وليفربول مساء اليوم، الأحد 8 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد ليفربول

تقام مباراة مان سيتي ضد ليفربول على استاد الاتحاد، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات، beIN Sports HD 1 ،beIN Sports HD 2 ،beIN Sports 4K، ويتولى التعليق عليها رؤوف خليف.

موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول

وتنطلق مباراة مان سيتي ضد ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويدخل نادي ليفربول حامل اللقب من المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون المتصدر، برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وتعادل وهزيمة، بينما يحتل السكاي بلوز المركز الثاني عشر، برصيد 11 نقطة، من 6 مباريات، فقد خلالها الفريق 7 نقاط، بـ3 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول أمام مان سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني للفريق اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترتنت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، جو جوميز، آندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

التشكيل المتوقع لنادي مان سيتي أمام ليفربول

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لـ"الستيزين" اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، فيل فودين، فيران توريس.