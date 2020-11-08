لطيفة فهمي تتساءل عن نسخة "إجازة نص السنة".. وعبدالجليل: هسأل وأقولك

تساءلت الفنانة لطيفة فهمي عن نسخة عرض فيلم "إجازة نص السنة" الذي صوره والدها مدير التصوير عبدالعزيز فهمي وأنتجه، وذلك على هامش ندوة تكريم الأخير بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

ووجهت فهمي تساؤلها إلى الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، بمهرجان الإسكندرية السينمائي، لذي لم يرد عليها في بادئ الأمر، فعاودت سؤاله بشكل مباشر ليرد عليها قائلا: "هسأل وأقولك".

وكشفت لطيفة عن إحضار عبدالعزيز فهمي لأدوات النظافة من أجل غسل عدد من الأبقار التي ظهرت في عدد من مشاهد الفيلم.

وتقيم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عددًا من الندوات التكريمية، اليوم داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وكرم"أباظة" اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي في ندوة إنطلقت منذ قليل، ويديرها المخرج ومدير التصوير سعيد الشيمي، وبحضور كريمتا شقيق مدير التصوير عبد العزيز فهمي الفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي، وفي الثانية عشر ظهراً، تقام ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، ويديرها الكاتب الصحفي سمير شحاتة، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير شوقي وقرينته السيدة سهير ترك، وتقيم إدارة المهرجان ندوة لتكريم المخرجة إيناس الدغيدي في الواحدة ظهراً، ويديرها الناقد نادر عدلي.

كما من المقرر عرض 5 أفلام تسجيلية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات المهرجان، بهدف توثيق التنمية المجتمعية سنيمائياً، حيث قامت الوزارة بترجمة كافة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية قصيرة وفي أقل من أربع سنوات حفظت في مكتبتها ما يزيد عن 50 فيلماً، وشاركت الوزارة بالعديد من هذه الأفلام التسجيلية في مختلف المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصدت العديد من الجوائز، وذلك من أجل تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الإجتماعي من خلال الفن والسينما.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفيلم "نساء التضامن"، والذي يتناول عددًا من القضايا التي اهتمت بها الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، وقرض "مستورة"، وبرنامج "تكافل وكرامة"، وبرنامج "وعي"، ونماذج ناجحة من سيدات التضامن من الأيتام ومشروع "الغارمين"، ومنظمات المجتمع المدني.

كما تشارك الوزارة أيضًا بفیلم "دیارنا الفيوم"، وتدور أحداثه حول قصة حياة سيدتين من الفيوم اشتهرتا في المحافظة بحرفتهما الرائعة في صناعة الخوص والخزف، فضلًا عن مشاركتهما في معرض "ديارنا" للأسر المنتجة.