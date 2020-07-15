لطيفة فهمي: سعيدة بنجاح "ليه لأ"

أعربت الفنانة لطيفة فهمي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ليه لأ"، وردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور بعد نجاح المسلسل.

وأكدت فهمي، لـ"الوطن"، أنّها سعيدة مما قدمته خلال أحداث المسلسل، ورغم صغر الدور إلا أنّه لقي إعجاب الجمهور، موضحة أنّ المخرجة مريم أبوعوف هي من رشحتها للمشاركة في المسلسل.

وعن المشهد الذي جمعها بالفنانة شيرين رضا وحقق نجاحا كبيرا، أكدت لطيفة أنّ الحوار مكتوب بشكل جيد للغاية، وتطلب منها أداء تمثيلي مختلف، موضحة أنّ الكاتبة مريم نعوم تميزت في كتابته، وأنّها سعدت بالعمل مع الفنانة شيرين رضا.

ومسلسل "ليه لأ" تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، بطولة أمينة خليل، هاني عادل، عمر السعيد، شيرين رضا، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عبدالرحمن أبو زهرة، وعدد من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تقرر الاستقلال عن عائلتها، وبسبب اعتراضهم التام تقرر الهرب والاشتراك في مسابقة غريبة، يوفر الفوز بها منحة دراسية ومكافأة مالية مغرية.