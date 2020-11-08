انخفاض طفيف لإيرادات صناعة المشروبات الصينية خلال 2020

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن إجمالي إيرادات شركات صناعة المشروبات الرئيسية في الصين بلغ 343.14 مليار يوان (حوالي 51.76 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقالت الوزارة إن قراءة المؤشر المعني انخفضت بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي، ولكن الانخفاض تضيق بنسبة 1.3 نقطة مئوية مما كان في الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين، مضيفة أن أرباح مصنعي المشروبات الذين تزيد إيراداتهم السنوية عن 20 مليون يوان، انخفضت خلال فترة الأشهر التسعة المذكورة بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 36.85 مليار يوان.

وبلغ إنتاج الشركات المذكورة 129.44 مليون طن خلال الفترة المذكورة، بانخفاض سنوي بنسبة 6.1 بالمئة.

ومع ذلك، ارتفع إنتاج هذه الشركات في شهر سبتمبر بنسبة 6.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 17.18 مليون طن.

ومن جانبها قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير لها، إن من المرجح أن يكون أداء سوق الاستهلاك والتجزئة في الصين قوياً في الربع الرابع من العام الجاري، مدعوماً إلى حد كبير للانتعاش السريع في التسوق التقليدي وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي من خلال مهرجان التسوق عبر الإنترنت في نوفمبر.

وأشارت الوكالة إلى انتعاش مبيعات التجزئة التقليدية، التي تضررت من كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أن حركة الاستهلاك القوية دفعت الانتعاش في قطاعات المطاعم والسينما والفنادق والسياحة.

وعادة ما يعزز أكبر حدث سنوي للتسوق عبر الإنترنت في الصين، والذي يُعرف أيضاً بـ "يوم العزاب" من إنفاق المستهلكين، حيث بدأ مهرجان التسوق "11-11" لهذا العام في البيع المسبق لتوسيع نافذة مشتريات المستهلكين.

وقال التقرير: " خلال فترة الوباء، قام العديد من التجار الصينيين بنقل مبيعاتهم إلى الإنترنت، وازدهرت بعض نماذج أعمال البيع بالتجزئة الجديدة بعد رقمنة سلسلة قيمة البيع بالتجزئة وتسريع التكامل بين المبيعات على الإنترنت وخارجه".

ووفقا لبيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، ارتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي في الصين مع احتواء الوباء على نحو فعال في البلاد، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أول زيادة ربع إيجابية منذ بداية هذا العام.