الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. و33 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 33 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86184 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 11 في شنجهاي و9 في فوجيان و4 حالات في كل من سيتشوان وشانشي و3 حالات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وحالتين اثنتين في قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3543 حالة غادر منها 3199 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 33 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81131 شخصا، مشيرة إلى أن 16532 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 1068 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 27 حالة جديدة بدون أعراض بينهم 25 وافدين من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 823 حالة منها 495 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5361 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 107 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 573 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5131 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 523 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.