البدري فرغلي يطالب بالتصدي لبيع الأصوات مقابل 100 جنيه ببورسعيد

طالب البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق، مؤسس اتحاد أصحاب المعاشات، بنزول الاتحاد وأهالي بورسعيد، صفوفا أمام اللجان الانتخابية، والدفاع عن شرف مدينة بورسعيد، التي يبيعها البعض لعدد من المرشحين مقابل 100 جنيه.

وطالب "فرغلي" بدعم نجله المرشح فردي مستقل للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي، قائلا: "ادعموه من غير فلوس فهو ولا أنا نملك الفلوس".

ونددت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اختراقات بعض المرشحين، منها حشد الناخبين بسيارات مكيروباصات من منازلهم إلى لجان اقتراعهم، وتوزيع أوراق الدعاية الانتخابية بالقرب من اللجان.

وتبادل بعض المرشحين الاتهامات باستخدام المال السياسي في توجيه الناخبين، وطالبوا المواطنين باختيار من يمثل قضاياهم وأصواتهم، وليس من يشتريهم بالمال ولم يقدم لهم أي خدمات.

وأدان بعض المرشحين بيع الأصوات بثمن بخس، وأن من يستسلم لهم فقد باع الأمل في التغيير ونهضة بورسعيد، وطالبوا الناخبين الذين يرفضون دخول المال السياسي بالنزول والتصويت؛ لأن أغلبهم مازال يجلس في منزله، ويعطى فرصة لضعاف النفوس بشراء الأصوات، وتوجيه الناخبين.

يذكر أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98، بإجمالى 172 لجنة فرعية، و515 ألفا و790 ناخبا وناخبة، وتضم الدائرة الأولي قسم أول وثان بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي بإجمالي 248337 ناخبا، موزعين على 46 مركزا انتخابيا، يضم 90 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30.

أما الدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب 1و2، وأحياء المناخ والزهور، باجمالي 267453 ناخبا وناخبة، موزعين على 52 مركزا انتخابيا، يشمل 82 لجنة، وعدد المرشحين 20.