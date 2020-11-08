سعفان لـ"الوطن": قانون العمل الجديد أهم ملفاتنا مع مجلس النواب الجديد

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن أهم ملف ستطرحه الوزارة على مجلس النواب الجديد، الذي بالفعل كان محل مناقشة مع المجلس الحالي، هو مشروع قانون العمل الجديد.

وأضاف "سعفان"، في تصريح لـ"الوطن"، عقب الإدلاء بصوته في ثاني أيام التصويت بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة، أن الاستحقاقات الدستورية بات لدى المواطنين شعور بقيمتها وأهميتها له وللبلاد، لذلك يجب أن يكون لديه حرص على المشاركة بها.

وأشار إلى أن الظروف المناخية أمس السبت، منعت البعض من المشاركة في الانتخابات، لكن يجب عليهم الإلاء بأصواتهم بحرية ليعبروا عن رغبة الشارع المصري.

وتابع أن الإجراءات الاحترازية باللجان تتم على أكمل وجه، وحققت نجاحات، ومنعت زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولذلك على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لحماية النفس والآخرين، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع عملية الانتخابات بمختلف المديريات، لدعم وتسهيل مشاركة العمال في الانتخابات بالتنسيق مع أصحاب العمل.