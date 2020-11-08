المشاط: مصر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باستمرار مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها، وذلك عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت المشاط: "التفكير الأخضر والأزرق، التمثيل الأخضر والأزرق.. مصر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الجوع من خلال نهج متعدد الأبعاد لتحويل قطاع الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وخلق فرص العمل من خلال زيادة الإنتاج المستدام والشامل".

رانيا المشاط: مصر مستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باستمرار مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها، مؤكدة أن الدولة مستمرة "في الالتزام بتحقيق تقدم هادف في هذا العقد من العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تهانينا على الريادة في المنطقة العربية، ومنصة التقارير الوطنية التي طورها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسف.. سوف نبني بشكل أفضل".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية استجابت لجائحة كورونا، باتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلا، لاسيما العمالة غير المنتظمة، وشددت على أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكَّنت مصر من مواجهة التداعيات الاقتصادية اللازمة وتحقيق نمو إيجابي، بينما تنكمش معدلات النمو في معظم الدول المحيطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في "موجز صانعي السياسات" الذي نظمه منتدى HSBC للأسواق الناشئة، الأربعاء الماضي، لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيرا على الأسواق العالمية الناشئة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية أسهم في امتصاص صدمة كورونا اقتصاديا، ومكَّن الدولة من تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، في الوقت الذي تحقق فيه الدول الأخرى انكماشا، مشيرة إلى أن تقريرين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي توقَّعا فيهما أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بنسبة 2% و3% خلال العام الجاري على الترتيب، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات.

بذكر أنه في 18 يناير الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 81 لسنة 2020 بتعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظا لمصر بالبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه عينت الدكتورة رانيا المشاط محافظا لمصر في كل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتضمن القرار تعيين رانيا المشاط محافظا مناوبا لمصر في بنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وبنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا) والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وكذلك محافظا مناوبا بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.