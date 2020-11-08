"القومي للحوكمة" يتعاون مع إسبانيا لتنفيذ مشروع تقوية المعاهد الحكومية

يدرس المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذ مشروع تعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية للمشاركة في مشروع بعنوان "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، وذلك في ضوء العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنَّ المعهد يعتبر بمثابة مركز تميز محلي وإقليمي يحقق الريادة ويعني بالإبداع في بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة،.

وأشارت إلى أنَّ الهدف من التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية هو تعزيز قدرات المعهد، وتعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، بينت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، دور المعهد في التنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة.

يُشار إلى أنَّ الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية هي وكالة حكومية أسبانية أنُشئت في نوفمبر عام 1988 بوصفها الهيئة الإدارية للسياسة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والتي تهدف إلى مُكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية المُستدامة.