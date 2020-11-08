دعوى مستعجلة تطالب بإصدار قرار بتحديد شكل امتحانات الثانوية العامة

أقام عمرو عبدالسلام المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد وتنظيم شكل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020، وتحديد طريقة احتساب الدرجات طبقًا لأحكام القانون.

واختصمت الدعوى رقم 8552 لسنة 75، كلًا من وزير التربية والتعليم بصفته، ورئيس قطاع التعليم العام بصفته.

وقالت الدعوى، إن وزير التربية والتعليم، سبق وأعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020، سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيجري تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها ستكون متساوية في درجات الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

وتابع مقيم الدعوى بأن وزير التربية والتعليم، أعلن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب، على أن يجري احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو، وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس)، وعندما واجه المطعون ضدهما سيلا من الاعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، رغم بدء الدراسة بالفعل، ورغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرارا وزاريا يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكي يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا انه رغم ذلك امتنع عن إصدار قرار، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981، وفق مقيم الدعوى.