سفارة هولندا تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع مصر في مجال إدارة المياه

أعلنت سفارة هولندا بالقاهرة، عن توقيع وزارة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد المائية والري المصرية للتعاون في مجال إدارة المياه.

تهدف مذكرة التعاون، إلى استمرار وتعزيز التعاون طويل المدى القائم بين البلدين في مجال إدارة المياه والتكيف مع آثار تغير المناخ بناء على مبدأ المساواة والمنافع المشتركة وكذلك الاحترام المشترك.

هذا التعاون بين البلدين ممثلاً في المجلس الاستشاري الهولندي - المصري للمياه المعني بشؤون المياه والتكيف مع تغير المناخ يغطي المجالات التالية بشكل أساسي: "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إمدادات المياه والصرف الصحى، الزراعة والمياه".

ومن جانبه، قال سفير هولندا بالقاهرة هان ماورتس سخابفلد: "عملت هولندا ومصر سويا بنجاح لأكثر من 40 عاما في مجال تنمية موارد المياه".

وأثناء انعقاد المؤتمر السنوي للمجلس الاستشاري الهولندي - المصري للمياه يتم إطلاق مشاريع إنمائية جديدة لتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال وهيئات المعرفة والمنظمات غير الحكومية في البلدين.

"المجلس الاستشاري الهولندي - المصري للمياه"

ظل التعاون قائما بشكل مكثف بين البلدين لمدة 40 عاما، ويلعب المجلس الاستشاري الهولندي - المصري الذي تم تأسيسه عام 1976 دورا كبيرا في هذا الصدد.

وتكمن أهمية المجلس في الفرص التي يوفرها لتبادل المعرفة والحوار المستمر حول السياسات بين البلدين على مستوى الحكومات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أنشطة المجلس الاستشاري تشمل أيضا القطاع الخاص وهيئات المعرفة والمنظمات غير الحكومية.

وتتنوع طبيعة ذلك التعاون ما بين تبادل وجهات النظر حول السياسات والخبرات والمعرفة الفنية وبناء الخبرات وكذلك تسهيل التعاون بين الهيئات والمنظمات المختلفة في البلدين، وتعقد اجتماعات المجلس الاستشاري بالتبادل بين مصر وهولندا.

ويضم المجلس، ممثلين هولنديين ومصريين للوزارات المعنية والقطاع الخاص وهيئات المعرفة، وتتم إدارة المجلس على المستوى الوزاري "وزراء المياه الهولنديين والمصريين".

وقام الجانبان، اليوم الأحد، بتجديد التعاون القائم بينهما من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي تشكل الإطار للتعاون بين البلدين من خلال المجلس.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة عام 2014 والتي مارس المجلس الاستشاري مسؤولياته حتى الآن استنادا عليها.

"تاريخ التعاون في مجال المياه بين هولندا ومصر"

بدأت مشاريع المياه المشتركة عام 1976 بمشاريع كبيرة لتزويد المناطق الزراعية المصرية بأنظمة صرف جوفية.

وكان ذلك ضروريا خاصة بعد بناء السد العالي وتغير مسار مياه النيل المستخدمة في الري.

في ذلك الوقت تم إنشاء المجلس الاستشاري الهولندي - المصري للمياه للحوار فيما يتعلق بالسياسات وتبادل المعرفة فيما يخص المياه والصرف.

وتم تطوير المجلس المعني بشؤون المياه ليصبح مجلسا استشاريا لدعم برنامج التعاون الانمائي في مجال المياه في مصر.

وتشمل المجالات التي تمت تغطيتها خلال الـ40 سنة الماضية التالي: حوكمة المياه (تقديم نموذج مجلس المياه الهولندى "فاتر سخاب" إلى المنظومة المصرية)، إدارة مياه الصرف، الإدارة المتكاملة لموارد المياه، كفاءة المياه فى الزراعة، المزارع السمكية، إدارة المناطق الساحلية وبناء القدرات.

"المساهمات الحالية للسفارة فى مجال المياه والزراعة فى مصر"

تساهم المملكة الهولندية فى الوقت الحالى بتمويل تبلغ قيمته 24 مليون يورو (لمدة أربع سنوات حتى عام 2022) فى مشروعات التعاون الإنمائى المتعلقة بقطاعى المياه والزراعة.

ويهدف التعاون، إلى مساندة مصر فى تحقيق أهداف ترشيد استهلاك المياه بشكل مستدام، زيادة الأمن الغذائى والتعامل بكفاءة مع تحديات إدارة المياه التى تواجهها الدولة.