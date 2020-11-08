الثلاثاء.. نظر 9 طعون على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، تأجيل 9 طعون انتخابية على نتائج المرحلة الأولى، والمعلنة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لجلسة بعد غد الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري، للاطلاع والمستندات.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في أحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنان في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.

وأجريت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى، للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.