بروتوكول مع شركة فرنسية لتوطين صناعة أجهزة الهوية الرقمية بمصر

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة، وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ايديميا الفرنسية اليوم، وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تصنيع وإنتاج أجهزة الهوية الرقمية المختلفة، مثل التعرف على بصمات اليد والعين والوجه، لاستخدامها في شتى المجالات المدنية والأمنية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة لتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات "ايديميا" الفرنسية وتقديمها محليًا من خلال العربية للتصنيع.

وأضاف أنه تم الإتفاق على تركيب وتشغيل خطوط إنتاج بأحدث النظم التكنولوجية، لتصنيع منتجات الشركة المتطورة، والتي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين الخبرات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد "التراس" التطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة الهوية الرقمية، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه، أكد المهندس وليد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة ايديميا مصر، ونائب الرئيس لشركة ايديميا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة، لتصنيع أجهزة تحديد الهوية الشخصية، ودراسة الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

يأتي ذلك في اطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع كبريات الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعاون كافة الجهات الصناعية في الدولة لتعميق التصنيع المحلي.