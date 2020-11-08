التراس يصوّت في انتخابات النواب: المصريون يكتبون تاريخهم بحروف من نور

أدلى الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 في مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التجريبية بمدينة نصر دائرة القاهرة.

وأكد التراس، أنّ المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد، مشيرا إلى أنّ المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنّ هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب، رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، يغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبين في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.