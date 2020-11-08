وزير التموين يتفقد مشروع دعم الفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة

يواصل علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لليوم الثالث على التوالي، جولته بمحافظة الاقصر، حيث زار والوفد المرافق له بزيارة مشروع دعم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال العمل على توحيد الحيازات المفككة وتقديم حزم مساعده تشمل توفير أنواع عالية الجودة من البذور وتطوير وسائل الري، واستخدام مصادر آمنة ونظيفة للطاقة وتعزيز سلاسل الغذاء، بما يساعد على دعم الأمن الغذائي والذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة.

وتحدث وزير الزراعة، خلال الجولة مع صغار المزارعين، مشيداً بالتجربة ومشدداً على أنَّ عناصر النجاح لابد وأن تتحقق من خلال نشر الإيجابيات الخاصة بالتجربة، موصيًا بأهمية توثيق المراحل المختلفة والدروس المستفادة من قبل المزارعين في القرى المشاركة في المشروع.

وأكّد المصيلحي، استعداد وزارة التموين لتوفير حوافز خاصة تشجيعيه من خلال اسعار منافسة لتوريد القمح وغيرها من الحاصلات الاستراتيجية إلى جانب والمساعدة في توفير الأسمدة اللازمة لضمان منتج عالي الجودة.

ومن ناحية أخرى، أبدى المصيلحي إعجابه بمركز الأقصر، منوهاً عن أهميته في خدمه التنمية داخل مصر وخارجها من خلال نشر التجارب الناجحة دولياً.

وأعرب المصيلحي، عن أهمية عرض النماذج التنفيذية الناجحة من خلال المجتمع المحلي، وذلك في إطار تنظيم دورات وعقد ندوات تشجيعية تكون حافزاً للمشاركين فيها.