قوات الأمن تساعد المسنين في الإدلاء بأصواتهم بالمنصورة

شهدت العملية الانتخابية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عدة مواقف إنسانية تمثلت في قيام قوات تأمين اللجان الانتخابية بالتدخل السريع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون للمساعدة لنقلهم داخل اللجان خاصة أن عدد كبير منهم يستخدمون الكراسي المتحركة لنقلهم من الشارع إلي داخل لجان التصويت.

وفي مدينة الكردي شاركت سيدات المدينة بكثافة، وتفقد محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة اليوم لجنة مدرسة شجرة الدر لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان والتأكد من توفير الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك وسط انتشار أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، واستعدادات قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين من بينها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

وتصدر المشهد الانتخابي باليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ السيدات وكبار السن والشباب حيث أقبلوا على اللجان الانتخابية فى الساعات الأولى منذ فتح اللجان.

وقال محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة، إننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا في انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

ويتنافس في دائرة بندر المنصورة 43 مرشحا علي المقعدين المخصصين للفردي، وبها 3 نواب سابقين ومرشحين لعدد 9 أحزاب وهم " مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد الجديد، والتحرير المصري، وحماة الوطن، ومصر القومي، و المؤتمر، والحرية، و الحركة الوطنية المصرية" كما أن بها أكبر عدد من المرشحات علي مستوي دوائر المحافظات وهن 10 مرشحات في مقابل 33 مرشحا.