الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ ببورسعيد

شهدت لجنة مدرسة الشهيد حسين حافظ بحي الزهور ببورسعيد، مساعدة رجال الشرطة لكبار السن والمسنين، أثناء دخولهم اللجنة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتقديم كراسي متحركة ومساندتهم حتى الوصول لصندوق الاقتراع.

وتعتبر بورسعيد، دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخبا، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقرات انتخابية ولجنة فرعية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.