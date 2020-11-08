عاجل.. مدبولي يستعرض اشتراطات البناء قبل عرضها على "الأعلى للتخطيط"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه منذ قليل، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التي سيتم تطبيقها بالتوازي فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي المحافظات التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمراني بتلك المحافظات، تمهيدا لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.