عاجل.. اتهام أصدقاء نجل القاضي بتعاطي الحشيش.. والمتهمون: سجاير بس

استدعت النيابة العامة، أصدقاء نجل القاضي أصحاب فيديوهات التنمر من محبسهم صباح اليوم، ووجهت إليهم تهمة تعاطي مخدر الحشيش، وذلك بعد ثبوت إيجابية عينات تحليل المخدرات، التى خضع المتهمون لها في الطب الشرعي، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وأنكر المتهمون تلك التهمة وقال: "إحنا بنشرب سجاير بس، ماحدش فينا بيشرب حشيش"، وتمسك المتهمون بأقوالهم خلال جلسة التحقيق، التي استمرت ساعتين، وبعدها أعادتهم النيابة إلى محبسهم، تنفيذا لقرار قاضي المعارضات، بتجديد حبسهم 15 يوما.

وأثبتت التحاليل أن المتهمين يتعاطون مخدر الحشيش، وأنَّ المتهمين الخمسة، تمّ عرضهم على الطب الشرعي صباح أمس الأول، وجرى سحب عينات منهم، بناء على قرار النيابة العامة بخضوعهم لتحليل المخدرات، لبيان مدى تعاطيهم أي أنواع من المخدرات.

وتبين أن الاتهام الجديد وهو تعاطي الحشيش، سيكون التهمة الرابعة بجانب تهم التنمر والإهانة، والتعدي على موظف عام خلال تأدية عمله.

وأفادت النيابة العامة أن طفل المرور نشر مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروجه من النيابة العامة، بعد القبض عليه في المرة الأولى، لارتكابه جريمة جديدة هى التنمر على أمين شرطة.

وأسفرت التحقيقات، مع من كانوا معه، عن ملابسات منها موالاة تعديهم، والطفل المذكور على فرد الشرطة، فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة، تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور.

ورأت النيابة العامة، عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما، كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة، مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

وأمر النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه، وتم تجديد أمر إيداعه 15 يوما أخرى.

كان قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، جدد حبس أصدقاء نجل القاضي الأربعة لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهم التمر والإهانة والتعدي على أمين شرطة تابع لمديرية أمن القاهرة، خلال مباشرة عمله في المعادي.