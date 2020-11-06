فيديو جديد لـ طفل المرور وهو يهرب من دفع الحساب في بنزينة: "حريقة"

فيديو جديد متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، للطفل أحمد أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد، المعروف إعلاميًا بطفل المرور، وذلك خلال هروبه من محطة وقود.

ويظهر في الفيديو طفل المرور وأصدقائه وهم يركبوا السيارة ويتحدثون بصوت منخفض، ويطلب منهم أحدهم أن يغلقوا زجاج السيارة، ثم ينطلق الطفل مسرعًا بسيارته من داخل البنزينة ويصيح أصدقاؤه "حريقة حريقة حريقة على الأسفلت".

وكانت 3 فيديوهات قد انتشرت لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، برفقة 5 من أصدقائه، جميعها في محيط منطقة المعادي حيث يسكن نجل القاضي، في 2 من المقاطع المصورة ظهر الطفل وهو يتنمر بأمين شرطة، وفي فيديو ثالث ظهر فرد شرطة ثالث، الفيديوهات انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدة تصرف الطفل وأصدقائه.

وهبعد انتشار تلك المقاطع المصورة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ألقت قوات الأمن القبض على الأطفال، أحمد نجل القاضي و4 من أصدقائه، وعقب ذلك قررت النيابة إخلاء سبيل الطفل ومالك السيارة بعدما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وذلك في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز 15 سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.

ولم تمض ساعات قليلة حتى صور الطفل وأصدقائه فيديو جديد مع أمين شرطة يتنمرون به، وفيديو لايف به ألفاظ خادشة، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل القاضي المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، سائق السيارة المرسيدس، المتنمر على رجل شرطة في منطقة المعادي، و4 من أصدقائه؛ بسبب فيديو تنمر جديد.

وأمر النائب العام بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع، وما أسفرت عنه التحقيقات، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وعقد جلسات تقويم لسلوكه.

وأوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بأن يعرض "طفل المرور" فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة، للنظر في أمر مد الإيداع.

وفي ذات السياق قررت النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي"، لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.

وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي، ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.

وسحبت مصلحة الطب الشرعي بزينهم عينات من الطفل وأصدقائه، صباح أمس الأول، بناء على قرار النيابة العامة، لتحليل المخدرات للمتهمين، موضحة أن عيناتهم خضعت لفحوص جميع أنواع المخدرات سواء حشيش أو هيروين أو فودو، وكذلك الكحوليات.

وكشفت المصادر أن نتيجة التحاليل أثبتت تعاطي "طفل المرور" و3 من أصدقائه لمخدر الحشيش، بينما جاءت نتائج تحاليل المواد الكحولية والهيروين والفودو سلبية، وبالنسبة للمتهم الخامس ثبت سلبية عيناته من تعاطي أي من أنواع المخدرات.