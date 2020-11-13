مناسبة للحساسية ومضادة للسمنة.. مشروع "آيات" للأكل بدأ من حجر كورونا

مع تكرار شكاوي البعض على الجروبات المتخصصة في الأكل، من زيادة أوزانهم نتيجة مكوثهم في البيت خلال أزمة فيروس كورونا، فكرت "آيات عادل"، في مشروع تتمكن من خلاله ممارسة هوايتها المفضلة، وفي الوقت نفسه تساعدهم على خفض أوزانهم من خلال بيعها لوصفات صحية تعدها بمكونات مشبعة وبسعرات حرارية قليلة.

بدأت "آيات"، مشروعها بتأسيس جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خصصته للأكل الصحي، حيث كانت في بداية الأمر تكتفي بكتابة بوستات عن الحبوب والبذور المشبعة التي يمكن إضافتها للأكل كبديل لمكونات أخرى اعتادت الأمهات استخدامها رغم سعراتها الحرارية المرتفعة.

ثم طورت فكرتها بعمل بعض الأكلات الصحية وعرضها للبيع على الجروب، لتفاجئ حينها بإقبال الشباب والفتيات على شرائها: "الناس وزنها زاد من قعدة البيت، وكانوا محتاجين اللي يشجعهم على التخسيس، ولما بدأت مشروعي لقيت فيه ناس عندها فضول تجرب، ولما عجبها بقت تتعامل معايا، بجانب أنهم بيكلموا غيرهم عن فوايده".

أكلات صحية مختلفة تقدمها "آيات" لزبائنها، من بينها عيش الشوفان والبقسماط المشبع والكيك الصحي، وكوكيز الشوكولاتة بسعرات حرارية قليلة، حيث تعتمد على الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب وبرامج الطبخ وتقليدها مع إضافة بعض المكونات الخاصة: "بخلي أهلي وصحابي يجربوا أي وصفة جديدة قبل ما أعلن عنها، ولو فيها حاجة بطورها، بحيث أن العميل يستلم مني وجبة صحية مشبعة وفى نفس الوقت طعمها كويس".

لم تكتف "آيات" بالأكلات الصحية، وإنما سعت خلال مشروعها بتقديم أكلات لمرضى الحساسية من بعض المكونات الغذائية، إذ تقوم بعمل بسكويت الأرز كبديل لمرضى حساسية الجلوتين الذي يسبب انتفاخا وألما في الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن أزمتها الوحيدة التي تواجهها هي ارتفاع أسعار المكونات التي تستخدمها في الأكل الصحي ما يزيد من سعرها في الوقت الذي اعتاد فيه بعض الأشخاص دفع مبالغ بسيطة مقابل شرائهم للمخبوزات والأكل العادي.