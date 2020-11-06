"التضامن": صندوق لمساعدة المتضررين من فيروس "كورونا"

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الوزارة تمتلك خطة طويلة الأجل، فيما يتعلق بالعمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا»، وفقاً لتوجيهات الرئيس، ومنها إدخال هذه الشريحة فى التأمينات وحمايتهم من البطالة، وأشارت الوزيرة، فى تصريحات، اليوم، إلى أنه يتم حالياً دراسة إنشاء صندوق لاستدامة هذه المساعدات، حيث تمت الاستعانة بخبراء فى الاقتصاد لمناقشة إجراءات تأسيسه ودعم المتضررين، مؤكدة أن من يحصل على المنحة، لن يحصل على الدعم، لأن هذه الميزة يحتاجها آخرون، ولا بدَّ من المساواة بين الطرفين.

وحول دور الرعاية، قالت الوزيرة إن هناك بعض الانتهاكات القليلة داخل هذه الدور، ولا يتم السكوت عنها، موضحة أن الوزارة لديها رؤية جديدة لتطوير ٤٠ مؤسسة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حتى تليق تلك المؤسسات بالأطفال وتلبى طلباتهم، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات ستضم ملاعب ومعامل وغرفاً للمذاكرة ومسرحاً، إضافة إلى غرف للكمبيوتر ومطعم، وأن التطوير يتم بشكل تكاملى لتقديم بيئة مناسبة للأطفال، كما أنه سيتم اختيار أفضل الأخصائيين لتأهيل الأطفال بدور الرعاية.

وأضافت «القباج» أن من ضمن الخطة أيضاً، إسناد عدد من المؤسسات لبعض الجمعيات القادرة على رعاية الأطفال، مشيرة إلى أن التبرعات ستتم بشكل مركزى حتى لا تتم إساءة استخدامها.