عاجل.. ترامب يغادر البيت الأبيض (فيديو)

خرج موكب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض قبل قليل وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأعاجل.

ومع تواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس غادر الرئيس ترامب، البيت الأبيض،إلى منتجعه للجولف، ثم عاد بعد نحو 4 ساعات

مشاهد من خروج موكب للرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض https://t.co/XfRTZ6lwFl — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 8, 2020

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بعد حصوله على 290 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا