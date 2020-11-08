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محمود مسلم

عاجل.. ترامب يغادر البيت الأبيض (فيديو)

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سحر المكاوى
05:39 م | الأحد 08 نوفمبر 2020
ترامب

ترامب

خرج موكب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض قبل قليل وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأعاجل.

ومع تواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس  غادر الرئيس  ترامب، البيت الأبيض،إلى منتجعه للجولف، ثم عاد بعد نحو 4 ساعات

 

 

وفاز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بعد حصوله على 290 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب، على 214 صوتا

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