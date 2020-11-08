"الصحة" تعلن خطة تخفيض العمالة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في الـ3 محافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا وهم "القاهرة والإسكندرية والجيزة"، خاصة في الأماكن المغلقة والكافيهات والمطاعم.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لتخفيف العمالة في حال ارتفاع معدل فيروس كورونا في أماكن العمل المنغلقة في إطار حرص الوزارة علي السيطرة على انتشار الفيروس في هذه الأماكن.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الوزارة ستقوم بشن حملات تفتيش على المحلات والمطاعم للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية .

وأكد المصدر غلق أي منشأة أو محل غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية لمدة 3 أيام وفقا لتاكيد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة امتلاكها برنامج تفاعلي يتم من خلاله تحديد الإصابات ورصد دقيق للمخالطين من خلال خرائط تفاعلية وخريطة للمخالطين، لمعرفة مؤشرات الإصابات في مصر.

وأضافت الوزارة أن 65٪؜ من الإصابات تتمثل في غير العاملين والمتواجدين في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، في حين أن الفلاح، والسائق، والعامل الذين يعملون في الأماكن المفتوحة هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف