تعليم القاهرة: إصابات كورونا تحددها وزارة الصحة وليست الشائعات

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إن كل مدرسة بها منسق يتواصل مع المنطقة الطبية، وأى طالب تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، يتم نقله إلى حجرة العزل بواسطة الزائرة الصحية، وإبلاغ ولى الأمر، واتخاذ الإجراءات الطبية الخاصة بنقل الحالة إلى المستشفى بواسطة مديرية الصحة، للتأكد من إصابتها من عدمه.

وأضاف عطية لـ"الوطن"، أنه فى حالة ظهور أى إصابات بكورونا، داخل أحد الفصول يتم غلقه على الفور حفاظا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار الوباء، مؤكدا اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المدارس بداية من التعقيم والالتزام بالكمامة وغيرها، مشددا على أن مديرية الصحة هي من تحدد إصابة الطالب من عدمه، لأنها صاحبة الاختصاص، ولا يعتد بأى كلام لغيرها أو شائعات تردد فى هذا الشأن، وعلى أولياء الأمور عدم الانسياق وراء أى شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن صحة الطلاب تأتى فى المقام الأول، موضحا أن وزارة التعليم والمديرية، أتاحتا ما يقرب من 15 مصدرا للتعليم وشرح المناهج، بحيث يمكن لأى طالب تغيب عن المدرسة لأسباب صحية، متابعة البرامج التعليمية في كل المواد الدراسية التى تبثها الوزارة عبر قنواتها أو عبر صفحات المديرية.

وشدد مدير مديرية التعليم بالقاهرة، على المدارس بعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لأن الوقاية خير من العلاج.

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيناريوهات بديلة سيتم تنفيذها حال توقف العام الدراسي الجديد، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن الوضع مطمئن بجميع مدارس الجمهورية للغاية، موضحا أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية، لمنع انتشار الفيروس. (للمزيد: سيناريوهات التعليم البديلة حال توقف الدراسة بسبب كورونا)