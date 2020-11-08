ابن نشوى مصطفى يطمئن الجمهور على صحتها: حالتها مستقرة

طمأن عبدالرحمن ابن الفنانة نشوى مصطفى، جمهور والدته عليها، مؤكدا استقرار حالتها الصحية.

وكتب عبدالرحمن عبر "فيس بوك": "بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم، وبفضل مجهود أطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة، أمى حالتها مستقرة الحمد لله، وبعتذر لعدم الرد، ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختي، ألف شكر، بابلغ أمى كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم، لرفع حالتها النفسية، وبتكون فرحانة، ولله الحمد دائما وفي كل الأحوال"

وكان جمهور الفنانة نشوى مصطفى، فوجئ بإعلان إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: "ادعوا لي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعوا لي".

وبعدها بساعات نشرت رسالة استغاثة عبر فيس بوك، وكتبت "بموت حرفيًا، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى".

لتستجيب لاستغاثتها وزارة الصحة والدكتور أشرف زكي، ليعلن ابنها "عبدالرحمن" عبر حسابها على فيس بوك في طريقهم للمستشفى.

وكتب "أنا ابن نشوى بطمن كل الطيبين اللي بيدعوا لأمي، وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة، إحنا دلوقتي في عربية الإسعاف في طريقنا للمستشفى، شكرا وزارة الصحة المصرية، شكرا الفاضل الدكتور نقيب الممثلين".

قالت نشوى، في أول مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" بالقناة الأولى، بعد إصابتها بكورونا: "أنا عرفت إن عندي كورونا يوم التلات اللي فات، وكان عندي أعراض من يوم الخميس اللي قبله، وكنت فاكراها برد عادي، وابتديت أخد مسكنات خفيفة ومخفضات حرارة، وكانت الأمور ماشية والحياة ابتدت تنط جدا، يوم الاتنين حسيت بألم لا يحتمله بشر في جسمي كله وفي صدري".

وأضافت: "بعدين أولادي جابولي دكتور في البيت، وطلب آشعة مقطعية، ونزلنا عملناها، واكتشفنا يوم التلات أنها كورونا، والدكتور كتب لي برتوكول علاج معملش حاجة، ابتديت أتعب أكتر وجابوا لي دكتور تاني كتب لي علاج جديد، ومعملش حاجة برضه".

وتابعت نشوى: "ابتديت أتعب أكتر وابتدى وشي يزرق وشفايفي تزرق ومبقتش قادرة أتنفس ولا أخد نفسي، ونزلوا يلفوا على مستشفيات، وكلهم رفضوا وقالوا مبناخدش كورونا، وابنى كلم شكاوى رئاسة الوزراء، واتصل قالهم والدتي حالتها صعبة وعندها كورونا، وبنتى اتصلت بـ105 وقالت لهم أمي بتموت وعندها كورونا، والاتنين سألوهم عن الرقم القومي والسن، وسألوا نبعت عربية إسعاف ولا توصلوها، قولنا عربية إسعاف".