20 جنيها للوجبة.. أسعار العدس في السوق مع دخول الشتاء

خلال الأيام الماضية انخفضت درجات حرارة الطقس على معظم أنحاء الجمهورية، وهي الطقس المناسب للأمهات لصنع أطباق العدس، باعتبارها الراعي الرسمي لفصل الشتاء، فهي وجبة متوازنة وغنية بالفيتامينات والمعادن، كما أنها رخيصة السعر مقارنة بالأطعمة الأخرى.

وأعلنت غرفة صناعة الحبوب ارتفاع أسعار العدس في الأسواق المحلية، لتباع بسعر 12 جنيهًا، نتيجة زيادة الإقبال على تلك الأطعمة بسبب فصل الشتاء.

وتستعرض "الوطن" أسعار العدس "السايب" والمغلف وسعر شوربة العدس الأصفر في المطاعم، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

سعر العدس المغلف

يمكن أن تحصل على عبوة عدس أصفر من السوبر ماركت وزنها 500 جرام ما بين 15 إلى 18.5 جنيه.

بينما سعر عبوة العدس الأصفر 400 جرام تتراوح ما بين 13.5 إلى 15 جنيه، حسب سعر المنتج.

بينما العبوة الأقل 350 جرام تتراوح ما بين 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر العدس بجبة

لم يختلف سعر هذا النوع من العدس كثيرًا، فتراوحت سعر العبوة النصف كيلو جرام ما بين 15 إلى 20 جنيه.

سعر شورية العدس في المطاعم

وبدأت المطاعم في عرض بيع شوربة العدس ضمن الوجبات اليومية..

وجاءت أسعار علبة شوربة العدس الصغيرة ما بين 7 إلى 10 جنيهات,

والعلب الكبيرة ما بين 9 إلى 25 جنيهًا.

وعلب العدس بالزبدة تبدأ من 15 جنيهًا.

تكلفة طبخ العدس في المنزل

يمكن لربة المنزل أن تقوم بتحضير وجبة العدس، بتكلفة تتراوح ما بين 20 جنيه إلي 30 جنيه، وهي كالآتي:

ربع كيلو عدس يتراوح ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

نصف كيلو طماطم 7 جنيهات.

البصل 2.5 جنيه

البهارات 5 جنيهات، ما بين فلفل أسمر، ملح، كمون، شطة.

بينما سعر حزمة البصل الأخضر ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

فوائد تناول شوربة العدس خلال فصل الشتاء

تناول وجبة شوربة العدس خلال انخفاض درجات الحرارة يؤدى إلى

تعزيز صحة القلب نظرًا لأنها تحتوى على ألياف غذائية وحمض الفوليك والبوتاسيوم، كما أنه يعمل على تقليل مستوى الكولسترول الضار بالجسم، وتقلل فرض الإصابة بأمراض القلب.

كما أن الوجبة تحتوى على سعرات حرارية منخفضة، وهي مناسبة لاتباعها خلال فترة الحميات الغذائية، كما أنها تزيد من حرارة الجسم، وتمد الإنسان بالطاقة.

تناول العدس يساعد على عمليات الهضم، وتريح المعدة، بتقليل الإصابة الإمساك.

كما أنه يساعد على الشعور بالشبع.