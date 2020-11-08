"غرفة الحبوب" ترصد ارتفاع أسعار العدس والأرز واستقرار الفول بالأسواق

شهدت أسعار الفول البلدي والمستورد والحمص استقرارا سعريا فى الاسواق فيما ارتفعت اسعار العدس بقيمة جنيه والارزبقيمة 50 قرش .

وارجع التجار الاسباب الى الطقس السيء وزيادة الطلب ، مقارنة ببداية الشهر .

ليباع الفول باسعار تتراوح مابين 10 و11جنيها والعدس يباع بـ 12 جنيها، والحمص يباع باسعار تبدأ من 16 جنيها والارز يباع باسعار تتراوح بين 5.5لـ7جنيهات.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ الفول المستورد شهد استقرارانتيجة توافر المعروض المحلى والمستورد، والعدس ارتفع نتيجة زيادة الطلب من جانب المواطنين نتيجة لقدوم الشتاء ،اما الارز جاء ارتفاعة بسبب الطقس السي وهطول الامطار وتعطل عمليات الحصاد فى القرى والنجوع وعمليات النقل .

وأكد شحاتة، لـ"الوطن"، زيادة الإنتاج العالمي من البقوليات، ساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي ليصل إلى 8 أشهر، وبزيادة التعاقدات سيرتفع المخزون الاستراتيجي للبلاد لـ"سنة" كاملة.زيادة الإنتاج العالمي والمحلي من الفول ساهم في استقرار الأسعار محليا

وأوضح ، أنّ محصول الفول البلدي هذا العام كانت إنتاجيته أفضل من الأعوام السابقة، وخاصة العام الماضي، بنسبة زيادة 40%، حيث جرى زراعة 120 ألف فدان موسم شتوي 2019 مقابل 87 ألف فدان الموسم السابق، ونظرا لغلق المطاعم والمحلات خلال موسم الحصاد بسبب جائحة كورونا، فما زال أغلب المحصول البلدي مخزن، وقد يكون ما زال لدى المزارع، إذ صدر القرار أول مرة قبل الحصاد، ما أثر بالسلب على تداول المحصول، إضافة إلى ما جرى استيراده منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، مؤكدا أنّ معدل الاستهلاك المثبت في الدولة من إحصائيات، تفيد بأنّ استهلاكنا نحو 60 ألف طن شهريا.

وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.