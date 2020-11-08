بلاغ من مرشح ضد زوجة منافسه لصدمه بسيارتها في شوارع المحلة

تقدم المحاسب عبد الرافع السمنودي، مرشح مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، بمحافظة الغربية، ببلاغ رسمي، اليوم الأحد، ضد زوجه أحد المرشحين المنافسين "ح. أ."، يتهمها فيه بصدمه بسيارتها الخاصة، أثناء سيره في شارع "البحر" الرئيسي، مما تسبب في إصابته بكدمات، تم نقله على إثرها إلى قسم الطوارئ بمستشفى المحله العام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، من "عبد الرافع السمنودي"، مرشح بانتخابات مجلس النواب، يتهم فيه زوجه أحد المرشحين يدعى "ح. أ."، بصدمه بسيارتها، حال سيره بنطاق دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المرشح المذكور إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المحلة العام.

وشهدت العملية الانتخابية توافد مئات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية الـ7 بمراكز ومدن محافظة الغربية، للإدلاء بأصوات فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب.

وشهدت انتخابات مجلس النواب، في يومها الأول، بدوائر محافظة الغربية، إقبالاً كبيراً من كبار السن والسيدات، وتفوقت القرى في التصويت بالمقارنة بالمدن، وتسبب سوء الأحوال الجوية، نتيجة الأمطار وتقلبات الطقس، فى التأثير على نسبة الإقبال، التي كانت كثيفة في بداية اليوم وحتى الظهيرة.

وتجري انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية في 1159 لجنة، داخل 661 مقراً انتخابياً، ويبلغ من لهم حق التصويت 3 ملايين و450 ألف و331 ناخباً وناخبة.