محامي ترامب: سنرفع 4 أو 5 دعاوى بشأن تزوير الانتخابات نهاية الأسبوع

قال محامي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيتم رفع 4 أو 5 دعاوى بشأن تزوير انتخاب رئيس أمريكا بنهاية الأسبوع، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكد، أن الرئيس محق في عدم الاعتراف بفوز بايدن حتى الآن.

وكرر دونالد ترامب مزاعمه بشأن ما سماه تزوير الانتخابات، متهمًا الديمقراطيين بسرقة الفوز، وقال مخاطبًا أنصاره: "أعكف حاليًا على تشكيل فريق دفاع يضم أقوى ما لدىّ من محامين".

وشدد على أن المحكمة العليا فى "بنسلفانيا"، كانت قد أصدرت قرارًا بضرورة عزل الأصوات التي وصلت عن طريق البريد بعد انقضاء الأجل الزمني المحدد.

وأضاف "ترامب" فى بيان له: "نعلم جميعًا السبب وراء إسراع بايدن بالإعلان زوراً عن فوزه، وسبب محاولة حلفائه فى الإعلام بقوة لمساعدته: "لا يريدون انكشاف الحقيقة، وجو بايدن ليس الفائز الموثق في أي ولاية".