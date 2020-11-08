هيلين لافيف: السفارة الأمريكية دعمت التراث الثقافي بـ100مليون جنيه

قالت "هيلين لافيف" الوزير المفوض للشئون العامة بالسفارة الأمريكية في القاهرة إن تأثير جائحة الكورونا لا يزال مستمرا على أنشطة السفارة وإن كان تم التغلب عليها جزئيا بأنشطة افتراضية.

وأوضحت في حوار لـ"الوطن" أن السفارة لديها تاريخ طويل في مساعدة المصريين في الحفاظ على تراثهم الثقافي حيث بدأت هيئة المعونة مشروعًا جديدًا للمساعدة في تطوير قطاع السياحة مع التراث الثقافي إذ يعتمد حوالي 12-13٪ من الاقتصاد المصري على التراث المصري وهو مسؤول عن الكثير من الوظائف وسبل العيش للعديد من المصريين. وإلى نص الحوار:

- ما تأثير جائحة Covid-19 على أنشطة السفارة؟

- ما زلنا نتأثر ولكننا ما زلنا نعمل تقريبًا طوال الوقت فتم إغلاق مكتبتنا بالسفارة ولكننا عقدنا العديد من الأحداث الافتراضية، وأنشأنا رمزًا يمكن للأشخاص من خلاله مشاهدة فيلم "Hamilton" الحائز على جوائز عبر الإنترنت كما أطلقنا برنامجًا رائعًا مع مكتبتنا حيث يمكن للأشخاص الوصول إلى الكتب الصوتية فضلاً عن أننا نجري محادثات حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونحاول معرفة ما يمكننا القيام به من أجل ذلك إلكترونيًا في الأسبوع المقبل، ونحن نتأكد من أنه يمكننا القيام بالأشياء بأمان مع مراعاة انتشار الفيروس.

- بالرغم من الجائحة إلا أنكم باشرتم المشاركة في مهرجان الجونة هذا العام حدثينا عن تلك المشاركة؟

تشارك السفارة الأمريكية في مهرجان الجونة السينمائي منذ عام 2017 حيث نحرص على دعوة صانعي الأفلام الأمريكيين للمشاركة في المهرجان من خلال عقد جلسات عامة للمجتمع وكذلك جلسات كتابة الشاشة المتخصصة لصانعي الأفلام المصريين الشباب، ولكن هذا العام بسبب Covid-19 شاركنا بشكل افتراضي و قامت مجموعة "فيلم إندبندنت" بعمل نفس البرنامج السنوي تقريبًا لصانعي الأفلام ولكن افتراضيا كما باشرنا تقديم جوائز لصانعي الأفلام في المهرجان لمساعدتهم على التواصل مع محترفين أمريكيين.

فنحن نبني روابط بين صانعي الأفلام الأمريكيين والمصريين وقد ذهب السفير الأمريكي للافتتاح والختام وقدم الجوائز إلى المخرجين، ويسعدنا أن نظهر دعمنا للمجتمع هناك كجزء من اهتمامنا بالاقتصاد الإبداعي وهو أمر مهم للغاية في مصر ولدينا مجال كبير للتوسع لأن مصر مليئة بالمواهب الشابة والمبدعة ونقوم بربطهم ببعضهم البعض ومع الأمريكيين لبناء ملفاتهم الشخصية وعلاقاتهم مع المجتمع في الخارج.

- شاركتم كذلك في فاعليات اطلاق معرض الأبد هو الآن الذي ترعاه مؤسسة "آرت دي جيبت"وينطلق في الهرم الشهر المقبل.. ما هى تفاصيل هذه المشاركة ؟

لقد شاركنا معهم بطريقة صغيرة العام الماضي لكننا شاركنا أكثر هذا العام، ويسعدنا أن نكون هنا لدعم برنامجهم الرائع في الأهرامات العظيمة، وسنقوم بإحضار الفنانين الأمريكيين إلى المعرض خلال البرنامج الذي يستمر لمدة عام ومهمة الولايات المتحدة في مصر من خلال هيئة المعونة الأمريكية هي دعم التراث الثقافي في مصر وهذا ما كنا نفعله لتصل قيمة ما تم تقديمه إلى 100 مليون دولار على مر السنوات الماضية.

ونحن لدينا تقليد وتاريخ طويل في مساعدة المصريين في الحفاظ على تراثهم الثقافي وبدأت USAD مشروعًا جديدًا للمساعدة في تطوير قطاع السياحة مع التراث الثقافي حيث يعتمد حوالي 12-13٪ من الاقتصاد المصري على التراث المصري وهو مسؤول عن الكثير من الوظائف وسبل العيش للعديد من المصريين.