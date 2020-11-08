رئيس الزمالك المعزول "يتخبط": هييجي يوم واتحاسب مع كل بني آدم حاربني

خرج رئيس نادى الزمالك "المعزول"، والمرشح المستقل في انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، من الفيلا التي يقيم فيها بقرية "بشالوش"، بعد يومين لم يخرج خلالهما لمتابعة اللجان، وأخذ جولة مع عدد من أنصاره ومشجعي نادي الزمالك، على عدد من اللجان في قرى الدائرة، ومنها قرية "بشالوش"، مسقط رأسه، وقرية "كوم النور"، وقرية "سنتماي".

وقال "المعزول"، في تصريحات خلال الجولة: "الانتخابات النهاردة، مصر كلها مهتمة.. وفي كلاب ضالة قاعدة مستنية، ونسيو انتخابات بايدن وترامب، وكل تركيزهم عليا فقط، وتوجد حرب شرسة وسفلة، وفلوس بتترمي بالملايين، وإن شاء الله خير"، لافتاً إلى أن "المؤشرات الأولية لغاية امبارح داخل الصناديق، لنا فرصة في كل صندوق".

وأبدى تعجبه من متابعة البعض له، قائلاً: "الحاجة اللي أنا مندهش ليها إنهم سايبين الانتخابات على مستوى الجمهورية كلها"، ومركزين على دائرة "ميت غمر"، معتبراً أن ذلك يشكل "عبئاً عليا وعلى الدولة طبعاً"، وأضاف: "إن شاء الله خير، واللي معاه ربنا مابيخافش من حد"، قبل أن يقسم بقوله: "أقسم بالله العظيم، هييجي يوم ونتحاسب مع كل بني آدم حاربني، سواء في الدولة المصرية أو خارج الدولة المصرية، هيبقى في حساب عسير، لأن اللي حصل ماشفتوش في حياتي، حملة شرسة كهذه".

وتابع بقوله: "للأسف بعض المتعصبين كانوا عايزين يقلبوها أهلي وزمالك، لكن أنا بأشكر الأهلوية زي مأبشكر الزملكاوية، لأنهم وقفوا معايا وقفة محترمة، وهناك عضو بمجلس إدارة الأهلي كان عايز يعمل فتنة في البلد، وإن شاء الله هيتحاسب عليها، لكن هنا في ميت غمر، مفيش الكلام ده هنا، فيه قدمت خدمات للبلد ولا لأ، وهذه حرب قذرة، وهنتحاسب مع كل واحد في البلد دي، كان كل تركيزه إزاي يسكتني.. والحمد لله فى ربنا فوق الكل".

ومخصص لدائرة ميت غمر مقعدان، وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقرا انتخابيا، منهم 35 لجنة بالمدينة، و 134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقري 414 ألف و 448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 ألف 687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألف و 135 صوتا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر علي القري والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهى " مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا.

ولم تقتصر المنافسة علي المقعد الفردي فقط، بل أيضا في القائمة حيث يوجد علي رأس القائمة الوطنية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور هشام عناني، ومعه عدد من أبناء ميت غمر في قائمة تحالف المستقلين.