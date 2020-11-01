خسارة أحمد مرتضي منصور في سباق انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات الدائرة الأولي بمحافظة الجيزة "الجيزة والدقي والعجوزة" فوز المرشح المستقل محمد أبوالعينين، ومرشح حزب مستقبل وطن زكي عباس عبدالظاهر بمقعدي الدائرة، وخسارة المرشح أحمد مرتضى منصور.

منافسة بين 18 مرشحا

وتنافس بالدائرة 18 مرشحا "فردي" على مقعدين من ضمنهم النواب الأربعة وهم: محمد أبوالعينين، ومنتصر رياض، وعبدالرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور، وزكي عباس، والدكتور مصطفي عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات أحمد شمس الدين، ومروة سعيد فوزي الطحاوي، وهدى عدلي أحمد الملاح، ومحمود محمد محمود عبده أحمد، وميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، ورجب أحمد رواش إبراهيم، وأحمد سمير محمد حسين الشيخ، وأحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، ومصطفى محمد مرسي أحمد، ورحاب محمود عثمان محمود عمر، وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود.

توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس

واتخذت محافظة الجيزة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

تأمين صناديق الاقتراع

وتمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

ووفرت الأحياء والمراكز والمدن أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.