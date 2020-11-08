هبة القدسي: ترامب يلعب الجولف ومحاميه يشككون في الانتخابات

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن نجح في تخطي الرقم المطلوب منه بعدد الأصوات بالمجمع الانتخابي، في حين لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مُصر على كون الانتخابات مزورة ونتائجها غير صحيحة.

وأضافت "القدسي"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ترامب حتى الآن يقوم بالذهاب للعب "الجولف"، كما فعل وقت الإعلان عن النتائج الأخيرة للولايات، فيما يعمل المحامين الخاصين به في رفع قضايا ببعض الولايات مشككين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة ووصمها بالتزوير، موضحة أنه ولا تزال قناة "فوكس نيوز" تقوم بالترويج بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد حدث فيها تزوير والنتائج غير صحيحة.

وأكدت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، أن عدد الولايات التي تم فيها رفع قضايا متعلقة بالتزوير في الانتخابات وصلت إلى 5 ولايات، بينما يحق لترامب الطعن في النتائج واللجوء للقضاء وهو حق دستوري معترف به، ولكن في النهاية سيتوقف مدى صحة ذلك من عدمه على ما يقدمه محاميه للجهات القضائية الأمريكية، مضيفة أنه من حق القضاء حال رؤية عدم صحة تلك الطعون أن يرفضوها ولا يعيروها انتباها.