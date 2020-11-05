بعد فرز الأصوات.. خطوات تفصل بين الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض

على مدار حوالي 3 أيام، تجذب أمريكا أنظار العالم أجمع، عبر انتخابات الرئاسة المشتعلة حاليا، التي من المرجح أنها شهدت مشاركة هي الأعلى خلال ما يزيد على قرن، بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والسيناتور الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، لاختيار رئيس البلاد رقم 46 للبلاد.

ومع فرز التصويت بالانتخابات، خلال الساعات الماضية، شهدت تقلبات عديدة لطرفي المنافسة الأبرز، لتكون آخر نتيجة، هي 264 صوتا لبايدن مقابل 214 لترامب في المجمع الانتخابي، بينما ينتظر أن تحسم ولاية نيفادا الأمر، التي تمتلك 6 أصوات من المجمع الانتخابي، وفقا لنظام التصويت والدستور الأمريكي.

وبالتزامن مع تلك النتيجة، رفع الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب دعوى ثانية لإيقاف فرز الأصوات في بنسلفانيا، وقبلها دعوى قضائية في جورجيا لوقف عد الأصوات، كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وبعد إدلاء المواطنين في التصويت الشعبي، ومن ثم أعضاء المجمع الانتخابي البالغ عددهم 538 فردا، وفرزهم حاليا، مازالت توجد عدة خطوات لوصول الرئيس الأمريكي الجديد للبيت الأبيض، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية، ترصدهم "الوطن"، وفقا لموقع "شير أمريكا" الأمريكي:

- اعتماد النتائج

بعد انتهاء فرز الولايات المتحدة بأكملها، خلال الساعات المقبلة، يتم اعتماد النتائج من منتصف نوفمبر حتى 14 ديسمبر 2020، من قبل حكام الولايات.

- التعيين

في 8 ديسمبر، تعلن الولايات قراراتها النهائية بخصوص أي جدل حول تعيين أعضاء المجمع الانتخابي فيها، ويكون ذلك قبل 6 أيام من اجتماعهم، للفصل فى أى نزاع حول الأصوات وتوثيقها.

- المجمع الانتخابي

يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي بأكملهم في ولاياتهم، في 14 ديسمبر المقبل، لاختيار الرئيس ونائبه عبر صناديق اقتراع منفصلة، رسميا، ترسل الى العاصمة واشنطن.

- لقاء رئيس مجلس الشيوخ ورئيس سجل المحفوظات

عقب ذلك، يجتمع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس سجل المحفوظات والأصوات الانتخابية مع أعضاء المجمع الانتخابي، في 23 ديسمبر، في موعد لا يتجاوز 9 أيام بعد انعقاد المجمع.

- حساب الأصوات

في 6 يناير 2021، يرأس نائب الرئيس بصفته رئيس مجلس الشيوخ الجلسة التي يتم فيها حساب الأصوات، حيث يجب على المرشح الفائز حصد 270 صوتا لتحقيق الأغلبية من بين 538 صوتا، ثم يقرر رئيس مجلس النواب اختيار الفائز.

- أداء اليمن الدستورية

ينطلق حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد ونائبه، فى حفل ضخم بمبنى الكونجرس "الكابيتول"، في 20 يناير 2021، ويؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب، اليمن الدستورية لرئاسة أمريكا، ونائبه أيضا.