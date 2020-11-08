حرمته من المصروف.. تفاصيل ذبح عاطل زوجته أمام أبنائهما: ارتحت منها

كانت ظروف الزوج المادية تتدهور من سيئ إلى أسوأ، بعدما فقد عمله، وبينما كان الزوج "كمال. ف"، يعانى الأمرين لتدبير نفقات أسرته، كانت زوجته "سعاد"، لا تتوقف عن التقليل منه وتأنيبه، ولا تكف من تذكيره بأنها هي التي تنفق على الأسرة من راتبها.

قبل عدة أشهر، كانت الزوجة تعيش حياة ميسورة مع زوجها، لكن فقد زوجها عمله، وظلت الحياة مستقرة بينهما لبعض الوقت، لكن بعد فترة وجيزة، بدأت مدخرات الزوج تنفد، فطلب منها الحرص في الإنفاق، لكنها لم تتقبل كلامه، وعايرته بأنه "عواطلي".

اضطر الزوج لمهادنة زوجته، كان ينتظر ميعاد راتبها الشهري حتي يسدد ديونه، ويلبي الاحتياجات المنزلية، لكن الزوجة بدأت فى تضييق السبل أمامه، حرمته من مصروفه وعايرته بأنه ليس رجلا، ولن يستطيع تحمل مسئولية رعاية أسرة، استشاط الزوج غضبا، وأحضر سكينا من المطبخ وذبحها.

سمع أهالي المنطقة صراخا شديدا، ما دفعهم للذهاب للشقة فوجدوا المجني عليها ملقاة على الأرض مذبوحة، والسكين بيد الزوج قائلا: "قتلتها وارتحت منها".

انتقلت على الفور قوات الأمن لمسرح الجريمة بشقة فى القاهرة، وألقت القبض على الزوج، وتبين العثور على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة.

وأكدت التحريات، أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

واعترف المتهم بقتل زوجته لمعايرتها له، عقب فقده عمله ومنع المصروف عنه، وشرح المتهم، أنه كان حذر زوجته من معايرته، لكنها لم تستجب له، وبدأت فى حرمانه من المصروف، الذى يحصل عليه من راتبها، فوقعت بينهما مشاجرة، انتهت بدخوله المطبخ، وذبحها أمام أبنائه.

وأحالت النيابة المتهم، لمحكمة جنايات شمال القاهرة، التى قضت اليوم، بالإعدام شنقا على المتهم "كمال. ف"، لقتله لزوجته، لافتعال المشاكل مع زوجته، حتى أقدم على ارتكاب جريمته وقتلها نتيجة لخلافات أسرية بينهم.