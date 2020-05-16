رجل يذبح زوجته في نهار رمضان بالمنيا بسبب خلافات أسرية

قتل اليوم السبت، زوج زوجته في إحدى قري مركز المنيا، بعدما سدد لها طعنة مستخدما سكين المطبخ في نهار رمضان، وذلك لوجود خلافات أسرية بينهما.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بمقتل ربة منزل تدعى "أ. س" 30 عاما، ربة منزل، على يد زوجها "م .ح" 35 عاما، ويقيمان بإحدى القرى التابعة لمركز المنيا.

بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عبدالرحمن شعبان، رئيس مباحث المركز، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين تجمع عدد من الأهالى أمام منزل المجني عليها، وتم فضهم وبطرق الباب كثيرا فتح المتهم وكان يرتدى جلبابا أبيض عليه آثار دماء، تم إلقاء القبض عليه واصطحابه إلى مركز الشرطه.

أفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، والعميد جمال الدغيدي، أن المتهم كانت توجد بينه وبين زوجته خلافات متعددة، وأنه انتظر دخولها حجرة المطبخ فدخل خلفها وأمسك السكين وطعنها طعنة واحدة ثم خرج من الحجرة وانتقل بها إلى حجرة أخرى وذبحها.

وأضاف التحريات أن المتهم له طفلة صغيرة من زوجته المجني عليها، وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم (4535) إداري مركز شرطة المنيا، وتم إحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.