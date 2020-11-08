محمد جابر يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي بـ"العشاء الأخير"

يشارك المخرج محمد جابر بفيلمه "العشاء الأخير" ضمن مسابقة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

الفيلم من إنتاج كريم عبد الله - محمد عبده، مدير التصوير إسلام كمال، وتمثيل عبد الرحمن ناشد، نبيل نور الدين، من مونتاج جورج أسعد وإسلام كمال، تسجيل صوت لسامح نبيل.

وتدور أحداث الفيلم عن ابن يدعو والده المتوفى للعشاء ثم مشاهدة فيلم بالسينما، وهو عن قصة الرحلة للكاتب الراحل يوسف إدريس، مجموعة "بيت من لحم".

وعلى جانب آخر، كانت غرفة صناعة السينما قد كرمت اسم الفنان الراحل فريد شوقي في إطار الاحتفالية بمئوية عيد ميلاده ضمن فعاليات الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، واستلمت التكريم أسرة فريد شوقي، وشاركهم الاحتفال كل من عزت العلايلي وصلاح عبدالله وإلهام شاهين.

وقد كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن غضب والدها الفنان فريد شوقي منها عند تجسيدها لدور راقصة في أحد الأفلام، وقالت "رانيا" في ندوة تكريم والدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي إنها فوجئت بردة فعل والدها رغم ارتدائها ملابس غير مكشوفة، مضيفة أن مشاعر الأبوة طغت على كونه ممثلا حينها.

وأقيمت منذ قليل ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، ويديرها الكاتب الصحفي سمير شحاتة، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير شوقي وقرينته السيدة سهير ترك.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ.